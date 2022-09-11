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20:09 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 сентября. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-2000».

В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачев (10), Максим Соркин (36). У «Локомотива» отличились Артем Ильенко (33), Александр Полунин (47).

В других матчах игрового дня «Адмирал» во Владивостоке со счетом 3:1 обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар», челябинский «Трактор» на выезде оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:2, по буллитам). Омский «Авангард» потерпел четвертое поражение в сезоне подряд, уступив на выезде екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4.

ЦСКА благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы Западной конференции, армейцы в пяти играх набрали шесть очков. «Локомотив» занимает восьмое место с пятью очками после пяти игр. В следующем матче армейцы дома сыграют с подмосковным «Витязем» 14 сентября. «Локомотив» в этот же день примет петербургский СКА.

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