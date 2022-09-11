Хоккеисты ЦСКА обыграли «Локомотив» в матче КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-2000».

В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачев (10), Максим Соркин (36). У «Локомотива» отличились Артем Ильенко (33), Александр Полунин (47).

В других матчах игрового дня «Адмирал» во Владивостоке со счетом 3:1 обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар», челябинский «Трактор» на выезде оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:2, по буллитам). Омский «Авангард» потерпел четвертое поражение в сезоне подряд, уступив на выезде екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4.