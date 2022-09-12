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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь Юлиус Гудачек подпишет однолетний контракт с «Барысом»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Юлиус Гудачек подпишет однолетний контракт с казахстанским «Барысом».

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 34-летний словак выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017−2018), московский «Спартак» (2018−2021) и рижское «Динамо» (2021). В общей сложности Гудачек принял участие в 213 матчах в рамках КХЛ и Кубка Гагарина, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,40.

Также голкипер три раза участвовал в Матче всех звёзд КХЛ: в 2018, 2019 и 2020 году.

В настоящий момент «Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет с «Трактором» (13 сентября, 16:30 мск).

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