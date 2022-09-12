Вратарь Юлиус Гудачек подпишет однолетний контракт с «Барысом»

Ранее 34-летний словак выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017−2018), московский «Спартак» (2018−2021) и рижское «Динамо» (2021). В общей сложности Гудачек принял участие в 213 матчах в рамках КХЛ и Кубка Гагарина, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,40.

Также голкипер три раза участвовал в Матче всех звёзд КХЛ: в 2018, 2019 и 2020 году.