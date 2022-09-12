«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36) и Максим Цыплаков (39). У «Салавата Юлаева» отличился Сергей Шмелев (41). В составе «Спартака» дебютировал вратарь Алексей Красиков, ранее выступавший в КХЛ за новосибирскую «Сибирь» и «Сочи».

В первом периоде матча защитник «Салават Юлаева» Ярослав Цулыгин столкнулся с нападающим «Спартака» Шейном Принсом. После вбрасывания у ворот красно-белых шайба оказалась у Цулыгина, не успев отдать передачу, игрок уфимской команды поскользнулся, а едущий сзади Принс врезался в него. Цулыгин пролежал на льду до оказания медицинской помощи. Арбитры после просмотра инцидента приняли решение удалить Принса до конца встречи. Позднее пресс-служба уфимского клуба сообщила, что игрок находится в сознании.

«Спартак» одержал четвертую победу в пяти матчах на старте регулярного чемпионата. Единственное поражение красно-белые потерпели во встрече против магнитогорского «Металлурга» (1:2 ОТ). «Салават» проиграл в третьем матче из пяти на старте сезона, ранее уфимская команда также уступила петербургскому СКА (2:3 ОТ) и подольскому «Витязю» (2:3).