«Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо»

Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

У белорусского клуба шайбы забросили канадский форвард Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун. В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов и Александр Радулов.

Это поражение стало вторым для казанцев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.