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12 сентября, источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Ак Барс
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Источник: ХК "Ак Барс"

Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

У белорусского клуба шайбы забросили канадский форвард Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун. В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов и Александр Радулов.

Это поражение стало вторым для казанцев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).

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