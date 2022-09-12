«Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо»

Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
У белорусского клуба шайбы забросили канадский форвард Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун. В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов и Александр Радулов.
Это поражение стало вторым для казанцев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).