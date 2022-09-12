«Витязь» потерпел первое поражение в сезоне, всухую уступив дома московскому «Динамо»

Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе бело-голубых шайбы забросили форвард Эрик О’Делл с голевой передачи Якоба Лильи и Джордана Уила, а также сам Джордан Уил, поразив пустые ворота.

«Динамо» одержало четвёртую победу в сезоне, «Витязь» потерпел первое поражение.

В активе бело-голубых восемь очков после пяти матчей, они занимают второе место в Западной конференции. У «Витязя» аналогичное количество матчей и баллов, клуб располагается на четвёртой строчке.