СКА переиграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд на старте сезона
СКА одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 4:1.
СКА
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СКА одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 4:1.
Отметим, что череповчане открыли счет уже на 1-й минуте матча, когда отличился нападающий Руслан Абросимов.
Однако потом забивали только игроки СКА. В составе питерцев отличились нападающий Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и защитник Игорь Ожиганов.
СКА одержал пятую победу подряд на старте сезона и возглавляет Западную конференцию.