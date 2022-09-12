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12 сентября, источник: Спорт-Экспресс

СКА переиграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд на старте сезона

СКА одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 4:1.

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Источник: ХК СКА

Отметим, что череповчане открыли счет уже на 1-й минуте матча, когда отличился нападающий Руслан Абросимов.

Однако потом забивали только игроки СКА. В составе питерцев отличились нападающий Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и защитник Игорь Ожиганов.

СКА одержал пятую победу подряд на старте сезона и возглавляет Западную конференцию.

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Северсталь
1:4
1:2, 0:1, 0:1
СКА
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