СКА переиграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд на старте сезона

Отметим, что череповчане открыли счет уже на 1-й минуте матча, когда отличился нападающий Руслан Абросимов.

Однако потом забивали только игроки СКА. В составе питерцев отличились нападающий Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и защитник Игорь Ожиганов.