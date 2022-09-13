Вудкрофт: Мы не можем контролировать некоторые вещи

— Эта была эмоциональная игра. Как качели. Обе команды старались. Этот матч можно сравнить с шахматным поединком. Первый период не совсем получился, играли сонно и несобранно, не хватало остроты, было много удалений. Об этом поговорили в первом перерыве. Кое-что подправили, отметили, что нужно играть более остро, надо найти нашу игру. Также нужно было справляться с давлением соперника. Во втором периоде сыграли лучше.

В целом ребята проделали очень хорошую работу. Нужно было более рачительно подойти к реализации голевых моментов. В принципе, что и показал Козун. И еще раз отмечу характер команды. Здорово себя проявили спецбригады: и в меньшинстве, и большинстве. И наш вратарь выручал. Потом был овертайм. Алистров здорово сыграл и вывел Седрика Пакетта на бросковую позицию, можно сказать, в пустой угол.

Рад за команду, показали характер. Это была сложная баталия с сильным соперником. Скоро вернемся снова сюда и вновь сыграем.

— Второй матч пройдет также в Казани. Насколько важно играть на вашей площадке? Были расстроены или нет, что номинально домашний матч проведете на выезде? Будет ли меняться тактика?

— Если бы вы были на моем месте, что бы сказали?

— То, что это плохие новости. Важно играть на своей площадке при поддержке своих зрителей.