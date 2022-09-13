Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
12.09
Витязь
Динамо М
02
Хоккей. КХЛ
12.09
Северсталь
СКА
14
Хоккей. КХЛ
12.09
Нефтехимик
Торпедо
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
Куньлунь
21
12.09
Нефтехимик
Торпедо
23
12.09
Северсталь
СКА
14
12.09
Ак Барс
Динамо Мн
ОТ
23
12.09
Витязь
Динамо М
02
12.09
Салават Юлаев
Спартак
13
11.09
Локомотив
ЦСКА
23
11.09
Автомобилист
Авангард
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:04 (мск), источник: Прессбол

Вудкрофт: Мы не можем контролировать некоторые вещи

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Эта была эмоциональная игра. Как качели. Обе команды старались. Этот матч можно сравнить с шахматным поединком. Первый период не совсем получился, играли сонно и несобранно, не хватало остроты, было много удалений. Об этом поговорили в первом перерыве. Кое-что подправили, отметили, что нужно играть более остро, надо найти нашу игру. Также нужно было справляться с давлением соперника. Во втором периоде сыграли лучше.

В целом ребята проделали очень хорошую работу. Нужно было более рачительно подойти к реализации голевых моментов. В принципе, что и показал Козун. И еще раз отмечу характер команды. Здорово себя проявили спецбригады: и в меньшинстве, и большинстве. И наш вратарь выручал. Потом был овертайм. Алистров здорово сыграл и вывел Седрика Пакетта на бросковую позицию, можно сказать, в пустой угол.

Рад за команду, показали характер. Это была сложная баталия с сильным соперником. Скоро вернемся снова сюда и вновь сыграем.

— Второй матч пройдет также в Казани. Насколько важно играть на вашей площадке? Были расстроены или нет, что номинально домашний матч проведете на выезде? Будет ли меняться тактика?

— Если бы вы были на моем месте, что бы сказали?

— То, что это плохие новости. Важно играть на своей площадке при поддержке своих зрителей.

— Вот у меня такой же ответ. Также добавлю: мы не можем контролировать некоторые вещи, поэтому нам нужно вернуться сюда и сыграть еще раз. И надо быть злыми и голодными до победы, — цитирует официальный сайт «зубров».

Ак Барс
2:3ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Динамо Мн
 "Больше, чем спорт": компания Betera анонсирует масштабный конкурс грантов
Лига чемпионов. "Барса" терпела унижения от "Баварии", но теперь у нее есть Левандовски
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь