Вудкрофт: Мы не можем контролировать некоторые вещи
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
— Эта была эмоциональная игра. Как качели. Обе команды старались. Этот матч можно сравнить с шахматным поединком. Первый период не совсем получился, играли сонно и несобранно, не хватало остроты, было много удалений. Об этом поговорили в первом перерыве. Кое-что подправили, отметили, что нужно играть более остро, надо найти нашу игру. Также нужно было справляться с давлением соперника. Во втором периоде сыграли лучше.
В целом ребята проделали очень хорошую работу. Нужно было более рачительно подойти к реализации голевых моментов. В принципе, что и показал Козун. И еще раз отмечу характер команды. Здорово себя проявили спецбригады: и в меньшинстве, и большинстве. И наш вратарь выручал. Потом был овертайм. Алистров здорово сыграл и вывел Седрика Пакетта на бросковую позицию, можно сказать, в пустой угол.
Рад за команду, показали характер. Это была сложная баталия с сильным соперником. Скоро вернемся снова сюда и вновь сыграем.
— Второй матч пройдет также в Казани. Насколько важно играть на вашей площадке? Были расстроены или нет, что номинально домашний матч проведете на выезде? Будет ли меняться тактика?
— Если бы вы были на моем месте, что бы сказали?
— То, что это плохие новости. Важно играть на своей площадке при поддержке своих зрителей.
— Вот у меня такой же ответ. Также добавлю: мы не можем контролировать некоторые вещи, поэтому нам нужно вернуться сюда и сыграть еще раз. И надо быть злыми и голодными до победы, — цитирует официальный сайт «зубров».