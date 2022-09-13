«Барыс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил новый капитан «Барыса» Линден Вей, а затем канадский легионер помог отличиться Кириллу Савицкому.
Еще до первого перерыва конкуренты сократили разницу в счете, забив гол в большинстве — отличился Теему Пулккинен.
В третьем периоде «Трактор» отыгрался, но шайбу отменили после видеопросмотра: рефери встречи определили, что атакующий игрок мешал вратарю отразить бросок. На последних секундах матча Вей отправил шайбу в пустые ворота, когда «Барыс» играл в большинстве, и установил окончательный счет в игре.
Добавим, что встречей с «Трактором» казахстанский клуб открыл домашнюю серию — «Барыс» дважды сыграет с «Авангардом» (15 и 16 сентября), а затем примет «Сибирь» (18 сентября) и «Сибирь» (20 сентября). «Барыс» подписал легионера из Канады после контракта с медалистом ЧМ.