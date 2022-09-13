«Барыс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил новый капитан «Барыса» Линден Вей, а затем канадский легионер помог отличиться Кириллу Савицкому.

Еще до первого перерыва конкуренты сократили разницу в счете, забив гол в большинстве — отличился Теему Пулккинен.

В третьем периоде «Трактор» отыгрался, но шайбу отменили после видеопросмотра: рефери встречи определили, что атакующий игрок мешал вратарю отразить бросок. На последних секундах матча Вей отправил шайбу в пустые ворота, когда «Барыс» играл в большинстве, и установил окончательный счет в игре.

Ранее «Барыс» проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.