Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Б
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
14.09
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
14.09
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14.09
Ак Барс
Торпедо
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
16:30
Барыс
Трактор
31
15:30
Сибирь
Авангард
Б
32
12:00
Амур
Куньлунь
21
12.09
Нефтехимик
Торпедо
23
12.09
Северсталь
СКА
14
12.09
Ак Барс
Динамо Мн
ОТ
23
12.09
Витязь
Динамо М
02
12.09
Салават Юлаев
Спартак
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» обыграл на своем льду челябинский «Трактор» и одержал первую победу в новом регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Один из голов конкурентов был отменен.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил новый капитан «Барыса» Линден Вей, а затем канадский легионер помог отличиться Кириллу Савицкому.
Еще до первого перерыва конкуренты сократили разницу в счете, забив гол в большинстве — отличился Теему Пулккинен.

В третьем периоде «Трактор» отыгрался, но шайбу отменили после видеопросмотра: рефери встречи определили, что атакующий игрок мешал вратарю отразить бросок. На последних секундах матча Вей отправил шайбу в пустые ворота, когда «Барыс» играл в большинстве, и установил окончательный счет в игре.

Ранее «Барыс» проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.

Добавим, что встречей с «Трактором» казахстанский клуб открыл домашнюю серию — «Барыс» дважды сыграет с «Авангардом» (15 и 16 сентября), а затем примет «Сибирь» (18 сентября) и «Сибирь» (20 сентября). «Барыс» подписал легионера из Канады после контракта с медалистом ЧМ.

Читайте также
Барыс
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Трактор
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь