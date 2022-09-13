Минское «Динамо» не смогло вылететь в Череповец на матч с «Северсталью»

«Вылет команды из Казани в Череповец задерживался из-за технических вопросов. Пока специалисты решали вопросы с воздушным судном, “зубры” провели несколько часов в аэропорту. Когда стало понятно, что в ближайшее время их не решить, было принято решение заселиться в отель казанского аэропорта и отправиться в Череповец уже 14 сентября в день игры с “Северсталью”. Конечно, это скажется на процессе восстановления хоккеистов и на подготовке к матчу. Но главный тренер Крэйг Вудкрофт уверен, что команда готова справиться с очередным вызовом на пути и будет играть на победу в среду вечером», — говорится в заявлении «Динамо».