Текущие события
Хоккей. КХЛ
13.09
Барыс
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
13.09
Сибирь
Авангард
Б
32
Хоккей. КХЛ
13.09
Амур
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
13.09
Барыс
Трактор
31
13.09
Сибирь
Авангард
Б
32
13.09
Амур
Куньлунь
21
12.09
Нефтехимик
Торпедо
23
12.09
Северсталь
СКА
14
12.09
Ак Барс
Динамо Мн
ОТ
23
12.09
Витязь
Динамо М
02
12.09
Салават Юлаев
Спартак
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13 сентября, источник: Sport24

Минское «Динамо» не смогло вылететь в Череповец на матч с «Северсталью»

Минское «Динамо» не смогло сегодня вылететь из Казани в Череповец на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», сообщает пресс-служба клуба.

Динамо Мн
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Динамо» в Казани провело игру против «Ак Барса» (3:2 ОТ).

«Вылет команды из Казани в Череповец задерживался из-за технических вопросов. Пока специалисты решали вопросы с воздушным судном, “зубры” провели несколько часов в аэропорту. Когда стало понятно, что в ближайшее время их не решить, было принято решение заселиться в отель казанского аэропорта и отправиться в Череповец уже 14 сентября в день игры с “Северсталью”. Конечно, это скажется на процессе восстановления хоккеистов и на подготовке к матчу. Но главный тренер Крэйг Вудкрофт уверен, что команда готова справиться с очередным вызовом на пути и будет играть на победу в среду вечером», — говорится в заявлении «Динамо».

Минчане набрали 8 очков в 5 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда с 6 очками идет на 6-й строчке.

 Анна Семенович выложила видео с двумя мужчинами в бане: «Завидуйте мне, девочки!»
Одна из самых горячих женщин России выложила пикантное фото, признавшись в любви к деньгам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь