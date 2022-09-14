«Северсталь» одержала победу над минским «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Даниил Вовченко (18-я, 27-я минуты), также отличились Максим Казаков (7), Александр Петунин (26) и Игорь Гераськин (45). У гостей шайбы забросили Дмитрий Соколов (1) и Брэндон Козун (5).
На 50-й минуте Козун получил дисциплинарный штраф до конца матча за толчок Семена Луговяка на борт.
«Северсталь», набравшая восемь очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с аналогичным количеством баллов располагается строчкой ниже из-за меньшего количества побед в основное время.