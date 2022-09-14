«Северсталь» одержала победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Даниил Вовченко (18-я, 27-я минуты), также отличились Максим Казаков (7), Александр Петунин (26) и Игорь Гераськин (45). У гостей шайбы забросили Дмитрий Соколов (1) и Брэндон Козун (5).