ЦСКА дважды отыгрался в матче с «Витязем» и одержал четвёртую победу в сезоне

На 16-й минуте Скотт Уилсон вывел подольскую команду вперёд. На 27-й минуте Михаил Григоренко сравнял счёт, отличившись в большинстве. На 32-й минуте Артём Бородкин во второй раз поразил ворота Александра Шарыченкова. На 46-й минуте Сергей Плотников восстановил равенство в счёте, забив при игре «шесть на пять». На 53-й минуте Владислав Провольнев вывел ЦСКА вперёд. Через 16 секунд Прохор Полтапов увеличил преимущество армейцев.