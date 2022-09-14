СКА на 59-й минуте вырвал победу в матче с «Локомотивом», выиграв в шестой раз подряд

На 19-й минуте Валентин Зыков, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов. На 24-й минуте Максим Шалунов сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова оформил дубль. На 49-й минуте Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Михаил Воробьёв вывел армейцев вперёд.