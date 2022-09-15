«Авангард» уступил в гостях «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в сезоне КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Энтони Луис (дубль), Ансар Шайхмедденов, Линден Вей и защитник Иван Мищенко. У «Авангарда» голы забили нападающие Владимир Брюквин, Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв.

Подопечные Дмитрия Рябыкина потерпели поражение в шестой раз на старте сезона Континентальной хоккейной лиги, ранее уступив «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4), «Автомобилисту» (2:4) и «Сибири» (2:3, бул).