Названа дата проведения первого официального матча на новой арене «Авангарда»

В рамках чемпионата МХЛ сыграют команды «Омские Ястребы» и «Сибирские Снайперы» (16:00 мск). Как сообщает официальный телеграм-канал ХК «Авангард», встреча была перенесена с 25 октября.

«Омские Ястребы» после четырёх сыгранных матчей набрали шесть очков и занимают второе место в таблице дивизиона «Золотой» Восточной конференции, одержав победы в трёх матчах и уступив в одном. «Сибирские Снайперы» возглавляют «Серебряный» дивизион с шестью очками в активе, не проиграв ни одного из трёх сыгранных матчей.