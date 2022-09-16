Названа дата проведения первого официального матча на новой арене «Авангарда»
22 сентября на новой арене «G-Drive» в Омске состоится первый официальный матч.
Авангард
СибирьКХЛ: таблица и календарь
22 сентября на новой арене «G-Drive» в Омске состоится первый официальный матч.
В рамках чемпионата МХЛ сыграют команды «Омские Ястребы» и «Сибирские Снайперы» (16:00 мск). Как сообщает официальный телеграм-канал ХК «Авангард», встреча была перенесена с 25 октября.
«Омские Ястребы» после четырёх сыгранных матчей набрали шесть очков и занимают второе место в таблице дивизиона «Золотой» Восточной конференции, одержав победы в трёх матчах и уступив в одном. «Сибирские Снайперы» возглавляют «Серебряный» дивизион с шестью очками в активе, не проиграв ни одного из трёх сыгранных матчей.
Первый официальный матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 1 октября. Омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь» (14:00 мск).