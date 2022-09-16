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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Названа дата проведения первого официального матча на новой арене «Авангарда»

22 сентября на новой арене «G-Drive» в Омске состоится первый официальный матч.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

В рамках чемпионата МХЛ сыграют команды «Омские Ястребы» и «Сибирские Снайперы» (16:00 мск). Как сообщает официальный телеграм-канал ХК «Авангард», встреча была перенесена с 25 октября.

«Омские Ястребы» после четырёх сыгранных матчей набрали шесть очков и занимают второе место в таблице дивизиона «Золотой» Восточной конференции, одержав победы в трёх матчах и уступив в одном. «Сибирские Снайперы» возглавляют «Серебряный» дивизион с шестью очками в активе, не проиграв ни одного из трёх сыгранных матчей.

Первый официальный матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 1 октября. Омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь» (14:00 мск).

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