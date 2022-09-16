«Авангард» переиграл «Барыс» и одержал первую победу в сезоне
«Авангард» на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб выиграл со счетом 5:2.
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«Авангард» на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб выиграл со счетом 5:2.
Голами в составе «Авангарда» отметились нападающие Александр Дергачев, Сергей Толчинский, Рид Буше, а также защитники Семен Чистяков и Алексей Береглазов.
17-летний защитник омичей Михаил Гуляев отметился голевой передачей. Он стал первым хоккеистом 2005 года рождения, набравшим очки в матчах Континентальной хоккейной лиги. У «Барыса» голы забивали нападающие Егор Петухов и Линден Вей.
«Отметим, что “Авангард” одержал первую победу в нынешнем сезоне. До этого у команды Дмитрия Рябыкина было шесть поражений подряд на старте регулярки.