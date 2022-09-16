Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
СКА
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Ак Барс
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
40
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
25
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Сибирь
52
17:00
Трактор
Нефтехимик
40
16:30
Барыс
Авангард
25
15.09
Барыс
Авангард
53
15.09
Адмирал
Салават Юлаев
20
15.09
Амур
Металлург
03
14.09
Ак Барс
Торпедо
21
14.09
Локомотив
СКА
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» переиграл «Барыс» и одержал первую победу в сезоне

«Авангард» на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб выиграл со счетом 5:2.

Авангард
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Голами в составе «Авангарда» отметились нападающие Александр Дергачев, Сергей Толчинский, Рид Буше, а также защитники Семен Чистяков и Алексей Береглазов.

17-летний защитник омичей Михаил Гуляев отметился голевой передачей. Он стал первым хоккеистом 2005 года рождения, набравшим очки в матчах Континентальной хоккейной лиги. У «Барыса» голы забивали нападающие Егор Петухов и Линден Вей.

«Отметим, что “Авангард” одержал первую победу в нынешнем сезоне. До этого у команды Дмитрия Рябыкина было шесть поражений подряд на старте регулярки.

Читайте также
Барыс
2:5
1:2, 0:3, 1:0
Авангард
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь