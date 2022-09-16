«Авангард» переиграл «Барыс» и одержал первую победу в сезоне

Голами в составе «Авангарда» отметились нападающие Александр Дергачев, Сергей Толчинский, Рид Буше, а также защитники Семен Чистяков и Алексей Береглазов.

17-летний защитник омичей Михаил Гуляев отметился голевой передачей. Он стал первым хоккеистом 2005 года рождения, набравшим очки в матчах Континентальной хоккейной лиги. У «Барыса» голы забивали нападающие Егор Петухов и Линден Вей.