СКА обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (33-я минута), Степан Фальковский (34) и Дмитрий Яшкин (54). У хозяев шайбы забросили Эрик О’Делл (10) и Дмитрий Рашевский (42).
Петербургский клуб продлил победную серию на старте сезона КХЛ до семи матчей. СКА, набравший 14 очков, лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» с десятью очками располагается на второй строчке.