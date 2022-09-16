СКА обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (33-я минута), Степан Фальковский (34) и Дмитрий Яшкин (54). У хозяев шайбы забросили Эрик О’Делл (10) и Дмитрий Рашевский (42).