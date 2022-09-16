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ОТ
23
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Куньлунь
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31
17:00
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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (33-я минута), Степан Фальковский (34) и Дмитрий Яшкин (54). У хозяев шайбы забросили Эрик О’Делл (10) и Дмитрий Рашевский (42).

Петербургский клуб продлил победную серию на старте сезона КХЛ до семи матчей. СКА, набравший 14 очков, лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» с десятью очками располагается на второй строчке.

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Динамо М
2:3
1:0, 0:2, 1:1
СКА
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