«Торпедо» в овертайме победило «Спартак» в КХЛ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в овертайме победило московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в овертайме победило московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). В составе «Спартака» отличился Джозеф Кин (13-я минута), у «Торпедо» шайбу забросил Василий Атанасов (28). В овертайме шайба Кенни Агостино (61) принесла «Торпедо» победу.
Нижегородцы одержали четвертую победу в регулярном чемпионате КХЛ и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение и находится на третьей строчке.
В другом матче регулярного чемпионата КХЛ пекинский «Куньлунь Ред Стар» обыграл дома «Сочи» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). У китайского клуба дубль оформил Паркер Фу (44, 60), также отличился Итан Уэрек (13). В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Дмитрий Завгородний (39).