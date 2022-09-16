«Торпедо» в овертайме победило «Спартак» в КХЛ

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). В составе «Спартака» отличился Джозеф Кин (13-я минута), у «Торпедо» шайбу забросил Василий Атанасов (28). В овертайме шайба Кенни Агостино (61) принесла «Торпедо» победу.

Нижегородцы одержали четвертую победу в регулярном чемпионате КХЛ и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение и находится на третьей строчке.