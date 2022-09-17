«Адмирал» в овертайме нанес «Салавату Юлаеву» третье поражение подряд

На 10-й минуте Николай Кулёмин, реализовав большинство, вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Райан Мёрфи. На 23-й минуте Либор Шулак с передачи Александра Горшкова забросил в численном большинстве и сравнял счёт. Победу дальневосточной команде в овертайме принёс Евгений Грачёв.