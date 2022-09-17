«Металлург» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Амур»

На восьмой минуте Илья Николаев вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Илья Хохлов удвоил преимущество «Металлурга». На 36-й минуте Кэмерон Ли, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На старте третьего периода Семён Кошелев с передачи Андрея Чибисова в третий раз поразил ворота Евгения Аликина. На 59-й минуте Игорь Руденков при игре «шесть на пять» сократил отставание до минимума.