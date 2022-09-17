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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург».

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Источник: ХК "Металлург" Магнитогорск

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

На восьмой минуте Илья Николаев вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Илья Хохлов удвоил преимущество «Металлурга». На 36-й минуте Кэмерон Ли, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На старте третьего периода Семён Кошелев с передачи Андрея Чибисова в третий раз поразил ворота Евгения Аликина. На 59-й минуте Игорь Руденков при игре «шесть на пять» сократил отставание до минимума.

Магнитогорцы одержали третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Металлург». Оба матча состоятся 19 сентября.

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