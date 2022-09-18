Дороже всех — у ЦСКА, дешевле всех — у «Витязя» и «Нефтехимика». Сколько стоит сходить на хоккей

КХЛ впервые за три года начала сезон без бьющих по посещаемости ковидных ограничений. Болельщикам открылись все двери на хоккей. На старте регулярного чемпионата «СЭ» анализировал заполняемость арен. Выводы получились неутешительные. Зрительский интерес снизился на 23 процента по сравнению с началом сезона-2019/20, когда не было коронавирусных преград.

В новом материале мы изучили стоимость билетов на игры разных команд. Отдел хоккея «СЭ» выяснил, в каких городах КХЛ поход на хоккей обойдется дешевле и дороже остальных.

Факторы спроса

Цены на билеты зависят от двух основных факторов: команды-соперника и дня матча. Игры в выходные и праздничные дни пользуются большим спросом. Соответственно, на них выше цены. А если в субботу или воскресенье в гости пожалует принципиальный соперник, тогда на билеты придется серьезно потратиться. Динамические законы спроса работают не только в хоккее, но и в других видах спорта. Пятница и выходные дни — самые кассовые для маркетологов. Понедельник — самый унылый с точки зрения продаж.

Клубы также учитывают региональные факторы спроса. В «Сочи», который базируется на южном курорте, оценивают сезонную активность туристов. В разгар отпусков цены выше, чем в месяцы затишья без гостей Краснодарского края. Стоимость билетов растет в канун Нового года и в первую декаду января. В остальном у «Сочи» демократичная ценовая политика. На хоккей можно попасть, заплатив от 300 до 800 рублей. Клуб все больше вкладывается в околохоккейные активности. Узнал, что во дворце скоро откроют две новые зоны гостеприимства: «Underdog паб» и зону для юных болельщиков «Мечта детства».

Большинство клубов разделяют билеты в зависимости от принципиальности матчей, выделяя топ-игры и игры среднего интереса. Например, в Магнитогорске выделили две категории: «Стандарт» и «Топ». Из прошедшей домашней серии в первую вошли игры с «Северсталью» и «Амуром», а во вторую — со «Спартаком». Матчи с аутсайдерами вызывают наименьший зрительский интерес, поэтому они обойдутся дешевле. Всегда выгоднее покупать билеты заранее — в первые дни открытия продаж на домашнюю серию. Например, в Казани билеты в день матча дороже на 100 рублей.

Центральный регион

Столичный регион лидирует в рейтинге дороговизны билетов. При этом и на ЦСКА, и на «Динамо», и на «Спартаке» доступный нижний порог. Попасть на матчи, если выбрать самые неудобные места и игры с низким ажиотажем, можно, потратив от 200 до 300 рублей. Орден за «самые дешевые билеты Западной конференции» получает «Витязь», переехавший летом из Подольска в Балашиху. Посмотреть на команду Вячеслава Буцаева, которая на старте регулярки залетела в лидеры «Запада», реально, заплатив от 150 до 800 рублей.

ЦСКА разделил билеты на восемь категорий. Наименьший ажиотаж на игры с «Витязем», «Куньлунем» и «Адмиралом». В категорию «Топ» вошел только петербургский СКА. Самый дорогой билет на армейское дерби обойдется в 4500 рублей. Самый дешевый — в 500 рублей. Матчи с другими столичными клубами разбили на две группы: «Столица выходной» и «Столица будни». Билеты из первой категории дороже в среднем на 10−15 процентов. На матчи московского «Динамо» можно попасть, заплатив от 300 до 2000 рублей.

Фиксированное ценообразование используют в «Северстали». За поход на хоккей придется заплатить от 350 до 800 рублей. В Череповце — два градообразующих предприятия. Город входит в российский топ-15 по средним зарплатам. У болельщиков достаточно денег, чтобы удовлетворить досуговую потребность в походе на хоккей. Однако из-за неважных результатов «Северстали» в первые сезоны КХЛ часть горожан переориентировалась на топ-клубы из близлежащих городов: Ярославля и Москвы. Как бы парадоксально ни звучало, некоторые болельщики выбирали матчи «Локомотива» или ЦСКА вместо игр в Череповце. Этот фактор учитывали при разработке билетной программы. Но в последние сезоны «Северсталь» взлетела в рейтингах популярности, и череповчане охотнее ходят на игры команды Андрея Разина.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

Урал и Сибирь — лидеры рейтинга заполняемости дворцов КХЛ. Три аншлага подряд на старте регулярки собрал Новосибирск. Несмотря на то, что цены на домашние матчи начинаются от 450 рублей. А за места на центральном секторе на топовые игры придется заплатить 2100 рублей. Соседи из Омска пока не представили билетную программу на сезон-2022/23. «Авангард» первый месяц регулярки проведет на выезде из-за поздней сдачи новой арены. Но не сомневаюсь, что, вернувшись домой, команда будет собирать полный дворец. Омск соскучился по большому хоккею.

Гибче ценовая политика в Челябинске и Магнитогорске. Минимальная стоимость билетов в Челябинской области — от 300 до 400 рублей. Отмечу, что нижний порог превышает московские арены. Зато комфортные места обойдутся намного дешевле: за билеты на центральном секторе «Арены-Металлург» придется отдать не больше 900 рублей. Самые низкие цены на «Востоке» у «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева» — попасть на матчи можно от 150 до 200 рублей. Уфимцы при этом диверсифицируют игры по сегментам. В топ-категорию попадает «Зеленое дерби» с казанским «Ак Барсом». За самые дорогие билеты придется выложить 2100 рублей.

В Казани же билеты разделили на три категории по уровню зрительского интереса. В первую группу вошли матчи с «Трактором», «Салаватом», ЦСКА, «Авангардом», СКА и две игры в новогодние праздники — с «Северсталью» и «Витязем». Обратил внимание на интересное примечание на официальном сайте. «Клуб оставляет за собой право изменять цены на решающие матчи серии, а также на матчи, связанные с повышенным зрительским интересом», — говорится на странице продажи билетов.

Фиксированное ценообразование используют в «Нефтехимике». Что за матч с ЦСКА, что за игру с «Адмиралом» болельщики заплатят одинаково. Сэкономить можно, если купить билет заранее. Например, место на центральном секторе за семь дней до матча и ранее обойдется в 300 рублей. За день до игры — в 500, а в день матча — в 600. Клуб таким образом стимулирует болельщиков заблаговременно планировать поход на хоккей.

«Амур» сохранил цены прошлого сезона и, как и «Нефтехимик», отказался от разделения матчей на категории по ажиотажу. Клуб пробовал вводить подобную стратегию, но не получил ожидаемого эффекта — и сейчас использует фиксированное ценообразование. Билеты на матчи с «Нефтехимиком» и ЦСКА стоят одинаково. Места на ВИП-сектор (центральный) обойдутся от 1000 до 2000 рублей. А на радиальные секторы — от 350 до 600 рублей.