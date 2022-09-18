Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Северсталь
Б
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
14
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
43
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
Салават Юлаев
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:30
СКА
Северсталь
Б
21
17:00
Спартак
Ак Барс
14
17:00
ЦСКА
Сочи
52
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
43
14:00
Барыс
Сибирь
20
17.09
Локомотив
Витязь
Б
10
17.09
Адмирал
Салават Юлаев
ОТ
21
17.09
Амур
Металлург
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» упрочил лидерство в Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Автомобилист
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (2-я минута), Брукс Мэйсек (11, 14) и Сергей Широков (34). В составе гостей дублем отметился Евгений Митякин (19, 35), еще один гол на счету Павла Порядина (38).

«Автомобилист» с 13 очками в восьми встречах лидирует в таблице Восточной конференции, клуб из Нижнекамска ни разу не выиграл в новом сезоне и с 1 очком в семи матчах занимает последнее, 11-е место.

В следующем матче екатеринбуржцы 20 сентября сыграют в гостях с «Барысом» из Нур-Султана, «Нефтехимик» в тот же день встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».

Автомобилист
4:3
3:1, 1:2, 0:0
Нефтехимик
 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Аборт ради золота Олимпиады: драма великой французской фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь