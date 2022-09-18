«Автомобилист» упрочил лидерство в Восточной конференции КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (2-я минута), Брукс Мэйсек (11, 14) и Сергей Широков (34). В составе гостей дублем отметился Евгений Митякин (19, 35), еще один гол на счету Павла Порядина (38).

«Автомобилист» с 13 очками в восьми встречах лидирует в таблице Восточной конференции, клуб из Нижнекамска ни разу не выиграл в новом сезоне и с 1 очком в семи матчах занимает последнее, 11-е место.