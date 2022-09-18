Такое шоу Знарку понравится! «Ак Барс» разорвал «Спартак» одним звеном Радулова

Обе команды подошли к очной встрече в не лучшем состоянии. Конечно, «Ак Барс» в последних двух матчах одержал победы, но обе выдались крайне напряжёнными и вымученными. Да и, в принципе, игрой казанцев многие недовольны — особенно пресловутым большинством. «Спартак» же и вовсе после успешного старта потерпел три поражения в четырёх встречах. И при этом каждый из сегодняшних околокризисных соперников в случае успеха мог приблизиться к лидерам своих конференций! А «Ак Барс» и вовсе имел возможность по потерянным очкам догнать лидера Востока.

Первый опасный момент на исходе пятой минуты имели именно красно-белые, однако заход из-за ворот ничем не закончился. На шестой минуте Кирилл Семёнов столкнулся с Филом Вароне и нокаутировал канадца, после чего отправился на две минуты в штрафбокс. Тем не менее спартаковцы и здесь не преуспели.

В целом стартовая половина первого периода прошла под диктовку москвичей, «Ак Барс» огрызался лишь редкими, но всё же опасными моментами. Но ко второй половине картина резко поменялась. На 11-й минуте после наброса от синей линии Шипачёв опасно подставлял клюшку, но Рыбар вытащил бросок. Однако спустя минуту даже словак не смог спасти свою команду. Мощный бросок от синей линии в исполнении Василия Токранова пришёлся точно в девятку — 1:0!

Пропущенный гол не смог взбодрить «Спартак», казанцы раз за разом запирали хозяев в своей зоне. Так пришёл и второй гол на 15-й минуте. Опять наброс от синей линии — и теперь уже Александр Радулов, раззадоренный после матча с минским «Динамо», удачно подставил клюшку. 2:0!

До конца периода ход игры сильно не поменялся. Рыбар неплохо так спас свою команду ещё минимум раза четыре. Только на предпоследней минуте «Спартак» огрызнулся парой интересных атак, однако на перерыв ушёл в меньшинстве — Тимур Хайруллин был удалён за подножку.

Большинство казанцев и здесь не заработало, но на пятой минуте «Спартак» вновь остался вчетвером — после грубой игры в отношении Шипачёва. Роман Старченко впечатал Вадима в борт. А через минуту и Радулову досталось — Никита Соколов грубо сыграл против опытного форварда, повалив того на лёд. Отдыхать пошли оба, но всего на две минуты. А «Ак Барс» вновь чуть не забил. На этот раз лишь чудо не позволило казанцам переправить шайбу в ворота.

Конечно, счёт оставался прежним — 2:0, однако «Спартак» продолжал играть безвольно и почти не выходил из своей зоны даже при игре «пять на пять». Казалось, Казань всё ещё находится в большинстве. Ну и по традиции в большинстве она давит, но не забивает.

Хороший шанс распечатать ворота Амира Мифтахова появился у «Спартака» ближе к концу второго периода, когда с разницей в 41 секунду сначала Дмитрий Воронков, а после — Кирилл Петров отправились отдыхать в штрафбокс. Однако и почти полторы минуты игры «пять на три» не принесли плодов — немного нервно, но казанцы отбились.



Самый опасный момент периода произошёл на его исходе, когда спартаковцы, находясь в меньшинстве, провели опасную контратаку «два в одного». Правда, после передачи на пустые ворота шайба не дошла до нападающего москвичей.



Третий период начался красноречиво — всего 65 секунд понадобилось «Ак Барсу», чтобы забросить третью шайбу. Кирилл Семёнов удачно подправил шайбу после броска Максима Чудинова. А Радулов набрал уже третье очко в этом матче.

В целом третий период также прошёл под диктовку казанцев. «Спартак» свои шансы получал преимущественно в большинстве, но никак не мог ими воспользоваться. «Барсы» же продолжали давить — так отличился Кирилл Семёнов. Нападающий в борьбе смог нанести точный бросок в угол — 4:0. В этот момент болельщики красно-белых медленно потянулись к выходу.

На последней минуте красно-белые размочили счёт — постарался Кугрышев в большинстве. Но многое это не смогло изменить. Кажется, «Ак Барс» потихоньку выкарабкивается из кризиса — у клуба три победы подряд. Да, Олега Знарка сегодняшнее шоу Радулова, а точнее, его звена, буквально разорвавшего «Спартак», точно не оставило равнодушным. А вот «Спартак» продолжает падение — четвёртое поражение в пяти матчах.