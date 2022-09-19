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Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
АмурКХЛ: таблица и календарь
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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей, отличились Иван Дроздов (8-я минута) и Николай Кулемин (12).

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в восьми матчах. Дальневосточный клуб проиграл три последних встречи и с 6 очками идет восьмым.

21 сентября команды встретятся вновь, встреча также пройдет в Хабаровске.

Амур
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
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