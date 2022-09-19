Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей, отличились Иван Дроздов (8-я минута) и Николай Кулемин (12).

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в восьми матчах. Дальневосточный клуб проиграл три последних встречи и с 6 очками идет восьмым.