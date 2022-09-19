Московское «Динамо» подписало контракт с американским хоккеистом

Контракт с 25-летним американцем рассчитан на один год. Ранее права на игрока принадлежали финскому «Йокериту», но после того как команда покинула КХЛ, Менелл стал неограниченно свободным агентом.

«Бреннан Менелл принял решение вернуться в КХЛ. Это хорошее усиление для нас. Праворукий защитник с хорошим катанием, с хорошим первым пасом и броском, который должен добавить вариативности и креатива при игре в большинстве. Бреннан доказал свою состоятельность в КХЛ. Ждем, что в составе нашей команды он проявит себя не менее ярко и завоюет любовь болельщиков», — сказал генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.