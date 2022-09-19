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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» подписало контракт с американским хоккеистом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» подписало соглашение с американским защитником Бреннаном Менеллом, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ХК "Динамо" Москва

Контракт с 25-летним американцем рассчитан на один год. Ранее права на игрока принадлежали финскому «Йокериту», но после того как команда покинула КХЛ, Менелл стал неограниченно свободным агентом.

«Бреннан Менелл принял решение вернуться в КХЛ. Это хорошее усиление для нас. Праворукий защитник с хорошим катанием, с хорошим первым пасом и броском, который должен добавить вариативности и креатива при игре в большинстве. Бреннан доказал свою состоятельность в КХЛ. Ждем, что в составе нашей команды он проявит себя не менее ярко и завоюет любовь болельщиков», — сказал генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Ранее в КХЛ Менелл выступал в составе минского «Динамо», где провел 52 матча, в которых набрал 45 очков (6 шайб и 39 результативных передач). В прошедшем сезоне защитник играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Торонто Марлиз» и «Лихай-Вэлли Фэнтомз» и выходил на лед в 38 матчах (11 очков; 1+10).

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