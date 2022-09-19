Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» и потерпело второе поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:3 проиграло ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на московской «ВТБ-Арене» в присутствии 3 707 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Алексеев (15-я, 24-я минута), Иван Чехович (32). У «Динамо» отличился Андрей Никонов (19). Для 19-летнего нападающего этот гол стал первым в карьере.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 16 сентября команда проиграла петербургскому СКА (2:3). Подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с десятью очками после восьми матчей.

«Локомотив» выиграл четвертый матч в нынешнем сезоне и с девятью очками после восьми игр занимает восьмое место в таблице.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью» 22 сентября. «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с подольским «Витязем».