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19 сентября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» и потерпело второе поражение подряд в КХЛ

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо
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Источник: ХК "Динамо" Москва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:3 проиграло ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на московской «ВТБ-Арене» в присутствии 3 707 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Алексеев (15-я, 24-я минута), Иван Чехович (32). У «Динамо» отличился Андрей Никонов (19). Для 19-летнего нападающего этот гол стал первым в карьере.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 16 сентября команда проиграла петербургскому СКА (2:3). Подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с десятью очками после восьми матчей.

«Локомотив» выиграл четвертый матч в нынешнем сезоне и с девятью очками после восьми игр занимает восьмое место в таблице.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью» 22 сентября. «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с подольским «Витязем».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» в гостях со счетом 2:0 обыграл хабаровский «Амур», магнитогорский «Металлург» на выезде оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (2:0), омский «Авангард» в гостях победил челябинский «Трактор» (3:1), а нижегородское «Торпедо» дома со счетом 2:1 по буллитам выиграло у «Витязя».

Динамо М
1:3
1:1, 0:2, 0:0
Локомотив
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