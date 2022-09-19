«Торпедо» одержало пятую победу и вошло в группу лидеров Западной конференции
«Торпедо» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло «Витязь» в серии буллитов (2:1) и вышло на второе место в Западной конференции.
«Торпедо» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло «Витязь» в серии буллитов (2:1) и вышло на второе место в Западной конференции.
Счет во втором периоде открыл сын главного тренера нижегородцев Игорь Ларионов-младший, реализовав численное преимущество. В третьей двадцатиминутке усилиями легионеров «Витязь» сравнял счет — Джереми Рой забросил шайбу с помощью Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона.
Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победную шайбу на свой счет записал Василий Атанасов.
«Торпедо» одержало пятую победу в семи матчах. Нижегородцы набрали 10 очков и сравнялись с «Динамо», ЦСКА и «Спартаком». Причем «Динамо» и «Спартак» провели на матч больше. Лидирует в Западной конференции СКА, одержавший восемь побед кряду.
«Динамо» допустило осечку, уступив дома «Локомотиву» (1:3). У «железнодорожников» дубль оформил Денис Алексеев.
В Восточной конференции вторую победу подряд после неудачного старта одержал «Авангард», обыгравший челябинский «Трактор» (3:1).
С одинаковым счетом (2:0) завершились два матча на Дальнем Востоке. «Металлург» обыграл «Адмирал», а «Салават Юлаев» — «Амур».
В Восточной конференции тройку лидеров составляют «Автомобилист» (13 очков), «Металлург» (12) и «Ак Барс» (11).