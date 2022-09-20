КХЛ выплатит клубам почти полмиллиарда рублей по итогам сезона-2021/22

Размер выплат был утвержден на заседании совета директоров КХЛ во вторник. Всего между клубами по итогам сезона-2021/22 распределено 448 295 438 ₽ с НДС, что является третьей по общей сумме выплатой за восемь лет. В сезоне-2020/21 КХЛ выплатила клубам 505,3 миллиона рублей.

В сезоне-2021/22 базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав (240,8 млн руб), а также целевое финансирование детско-юношеских российских клубов КХЛ (207,5 млн руб). В этого сезоне КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.

Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном-2020/21 остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%). Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом: 15% участникам плей-офф; 7,5% победителю плей-офф; 4,5% участникам чемпионата; 3% финалисту Кубка Гагарина.