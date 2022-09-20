КХЛ выплатит клубам почти полмиллиарда рублей по итогам сезона-2021/22

Размер выплат был утвержден на заседании совета директоров КХЛ во вторник. Всего между клубами по итогам сезона-2021/22 распределено 448 295 438 ₽ с НДС, что является третьей по общей сумме выплатой за восемь лет. В сезоне-2020/21 КХЛ выплатила клубам 505,3 миллиона рублей.
В сезоне-2021/22 базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав (240,8 млн руб), а также целевое финансирование детско-юношеских российских клубов КХЛ (207,5 млн руб). В этого сезоне КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.
Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном-2020/21 остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%). Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом: 15% участникам плей-офф; 7,5% победителю плей-офф; 4,5% участникам чемпионата; 3% финалисту Кубка Гагарина.
Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит магнитогорский «Металлург» (29 168 946 ₽), где 6 315 775 рублей получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. За победу в розыгрыше Кубка Гагарина московский ЦСКА получит 15 398 896 ₽, а в сумме — 26 216 290 ₽, при этом армейцы отказались от целевого финансирования детско-юношеского спорта.