Вратарь сборной России по хоккею отказался в суде оспаривать призыв в армию

Летом сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В июле адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы спортсмена, рассказывал РИА Новости, что Федотов находится на территории воинской части в Архангельской области, где старается поддерживать спортивную форму.