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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь сборной России по хоккею отказался в суде оспаривать призыв в армию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Хоккеист Иван Федотов отказался от иска к призывной комиссии Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости во Всеволожском городском суде Ленинградской области, где во вторник прошло предварительное заседание по этому делу.

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Источник: РИА "Новости"

«Отказ от иска», — сказала представитель суда, не уточнив подробностей.

Летом сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В июле адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы спортсмена, рассказывал РИА Новости, что Федотов находится на территории воинской части в Архангельской области, где старается поддерживать спортивную форму.

Пономарев рассказывал РИА Новости, что в иске содержится просьба отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении Федотовым срочной службы.

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