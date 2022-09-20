«Барыс» победил лидера Восточной конференции КХЛ. Вратарь-дебютант сыграл на ноль
В матче Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Барыс» обыграл на своей площадке «Автомобилист» (2:0). Клуб из Астаны прервал победную серию уральцев из четырех матчей.
В матче Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Барыс» обыграл на своей площадке «Автомобилист» (2:0). Клуб из Астаны прервал победную серию уральцев из четырех матчей.
Хозяева забросили две шайбы в первом периоде — отличились Энтони Луис и Аркадий Шестаков. В дальнейшем «Астана» грамотно оборонялась, а главным героем встречи стал словацкий вратарь хозяев Юлиус Гудачек.
Опытный голкипер недавно присоединился к «Барысу» и проводил свой первый матч в свитере казахского клуба. В матче с «Автомобилистом» он отразил все 36 бросков по своим воротам. Ранее 34-летний Гудачек выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак» и рижское «Динамо».
«Автомобилист» сохранил первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 13 очков после девяти матчей. «Барыс» поднялся на пятое место с девятью очками. Клуб из Астаны удачно провел слот из пяти домашних матчей, одержав в них четыре победы.