«Барыс» победил лидера Восточной конференции КХЛ. Вратарь-дебютант сыграл на ноль

Хозяева забросили две шайбы в первом периоде — отличились Энтони Луис и Аркадий Шестаков. В дальнейшем «Астана» грамотно оборонялась, а главным героем встречи стал словацкий вратарь хозяев Юлиус Гудачек.

Опытный голкипер недавно присоединился к «Барысу» и проводил свой первый матч в свитере казахского клуба. В матче с «Автомобилистом» он отразил все 36 бросков по своим воротам. Ранее 34-летний Гудачек выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак» и рижское «Динамо».