Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). У хозяев отличились Павел Варфоломеев (8-я минута), Владимир Алистров (32) и Виталий Пинчук (36). У «Северстали» шайбы забросили Егор Морозов (32) и Робин Пресс (35).