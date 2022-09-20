Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). У хозяев отличились Павел Варфоломеев (8-я минута), Владимир Алистров (32) и Виталий Пинчук (36). У «Северстали» шайбы забросили Егор Морозов (32) и Робин Пресс (35).
«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, «Динамо» одержало победу после двух проигранных встреч.