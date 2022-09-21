Федоров прокомментировал поражение от «Куньлуня»

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу китайской команды. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию.

— «Куньлунь» заслужил эту победу. После первого периода мы должны были проигрывать 0:2 или 0:3. Поговорили с ребятами в первом перерыве, во втором. Попытались ускорить темп игры, перешли на три звена. Вернулись в игру, но этого оказалось мало. Как мы запрягали, так и ехали в итоге весь матч. Когда играешь 15 минут из 60…

Мы должны уважать себя, уважать клуб и эмблему, с которой мы выходим на лед. В КХЛ нет проходных матчей, с кем бы ты ни играл. Печальный для нас опыт, надеюсь, то, что не убивает, делает нас сильнее. Соперник хотел победить больше, чем мы, к сожалению, — цитирует Федорова официальный сайт КХЛ.

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд заявил, что в матче с ЦСКА у его команды получилось все запланированное.