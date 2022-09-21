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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федоров прокомментировал поражение от «Куньлуня»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от пекинского «Куньлунь Ред Стар» заявил, что игрокам его команды не стоило недооценивать соперника.

Куньлунь
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Источник: КХЛ

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу китайской команды. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию.

— «Куньлунь» заслужил эту победу. После первого периода мы должны были проигрывать 0:2 или 0:3. Поговорили с ребятами в первом перерыве, во втором. Попытались ускорить темп игры, перешли на три звена. Вернулись в игру, но этого оказалось мало. Как мы запрягали, так и ехали в итоге весь матч. Когда играешь 15 минут из 60…

Мы должны уважать себя, уважать клуб и эмблему, с которой мы выходим на лед. В КХЛ нет проходных матчей, с кем бы ты ни играл. Печальный для нас опыт, надеюсь, то, что не убивает, делает нас сильнее. Соперник хотел победить больше, чем мы, к сожалению, — цитирует Федорова официальный сайт КХЛ.

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд заявил, что в матче с ЦСКА у его команды получилось все запланированное.

«Здорово побеждать такую сильную и именитую команду, как ЦСКА. Ребята старались, соперник сильно давил. Очень помогло, что в концовке ЦСКА начал удаляться, это придало нам уверенности, мы побежали вперед. Непросто обыграть такого соперника. ЦСКА — не просто так чемпионы. Мы поработали над владением шайбой и игрой в атаке. Эта победа дала нам возможность еще больше сплотиться, мы все еще растем. В этом матче у нас получилось все, что мы хотели», — сказал Айрленд.

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Куньлунь
2:1ОТ
1:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
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