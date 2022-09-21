«Металлург» продлил победную серию в КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Денис Зернов (1-я минута), Владислав Ерёменко (23) и Филипп Майе (59). У хозяев шайбу забросил Рудольф Червены (16).

Для «Металлурга» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате. Клуб, набравший 14 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с девятью баллами располагается на седьмой строчке.