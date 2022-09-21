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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» продлил победную серию в КХЛ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Адмирал
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Денис Зернов (1-я минута), Владислав Ерёменко (23) и Филипп Майе (59). У хозяев шайбу забросил Рудольф Червены (16).

Для «Металлурга» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате. Клуб, набравший 14 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с девятью баллами располагается на седьмой строчке.

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Адмирал
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Металлург
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