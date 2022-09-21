«Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор»

На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Калинин сравнял счёт. На 26-й минуте Данил Веряев вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 29-й минуте Кенни Агостино увеличил преимущество нижегородцев. На 36-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство — 2:3. Через три минуты Алексей Кручинин в четвёртый раз поразил ворота «Трактора». На 52-й минуте Альберт Яруллин с передачи Максима Шабанова сократил отставание до минимума.