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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало «Трактор».

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Калинин сравнял счёт. На 26-й минуте Данил Веряев вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 29-й минуте Кенни Агостино увеличил преимущество нижегородцев. На 36-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство — 2:3. Через три минуты Алексей Кручинин в четвёртый раз поразил ворота «Трактора». На 52-й минуте Альберт Яруллин с передачи Максима Шабанова сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Авангард». Оба матча состоятся 23 сентября.

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Торпедо
4:3
1:1, 3:1, 0:1
Трактор
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