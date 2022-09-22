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09:58 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет против ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного «Динамо» сегодня на «Минск-Арене» проведут матч против действующего чемпиона КХЛ — московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 4, 22.09.2022, 19:10

Динамо Мн-ЦСКА-

«Зубры» и «армейцы» начали сезон одинаково успешно: в активе обеих команд по 11 очков после 8 встреч. В таблице Западной конференции минчане идут шестыми, москвичи располагаются на 2 строчки выше ввиду большего числа побед в основное время. В предыдущем матче ЦСКА в овертайме неожиданно уступил аутсайдеру лиги «Куньлуню» — 1:2, имея двукратное преимущество по броскам. До этой неудачи в Мытищах «армейцы» выиграли три поединка подряд. Минчане же в последней игре оказались сильнее «Северстали» со счетом 3:2, прервав тем самым серию из двух поражений. Лучшим бомбардиром в составе москвичей является форвард Михаил Григоренко, в активе которого 7 (4+3) очков, у лидера «зубров» Райана Спунера на один результативный балл больше.

В минувшем сезоне КХЛ команды встречались дважды, оба матча остались за хоккеистами из Москвы (6:3, 6:4). В целом ЦСКА можно назвать одним из самых неудобных соперников для «Динамо»: в последних двадцати официальных матчах минчане победили только однажды. Очередная встреча «зубров» с «армейцами» стартует на «Минск-Арене» в 19.10, этот поединок станет для динамовцев заключительным в текущей домашней серии.

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