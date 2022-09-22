Российский хоккеист признался в даче взятки ради уклонения от армии

По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от службы в рядах ВС РФ. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин в Ленинском суде Уфы, где сегодня начались слушания по существу.

Рассмотрение дела отложили на 28 сентября из-за неявки свидетеля.