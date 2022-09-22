Российский хоккеист признался в даче взятки ради уклонения от армии

По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от службы в рядах ВС РФ. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.
«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин в Ленинском суде Уфы, где сегодня начались слушания по существу.
Рассмотрение дела отложили на 28 сентября из-за неявки свидетеля.
Ранее суд вынес приговоры в отношении еще двух хоккеистов. Анвар Сулейманов, которому обвинение переквалифицировали на статью «покушение на дачу взятки», получил 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года. Михаилу Воробьеву был назначен штраф в 2 миллиона рублей, в суде он заявлял, что готов служить в рядах российской армии.