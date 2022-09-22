«Автомобилист» второй раз в сезоне победил новосибирскую «Сибирь»

Местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) одержал клуб из Свердловской области.

В первом периоде на 34-й секунде матча отличился бывший надающий «сибиряков» Олег Ли с передачи Брукса Мэйсека. Через две с половиной минуты счёт увеличил ещё один бывший игрок «Сибири», защитник Ефим Гуркин с передачи Виктора Неучева. После этого Дениса Костина в воротах хозяев сменил Антон Красоткин. На 16-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи сократил отставание в счёте, забросив в большинстве. Для «Автомобилиста» эта шайба стала 10-й подряд, пропущенной в меньшинстве со старта сезона.

На шестой минуте второго периода сделал счёт равным Никита Сетдиков с передач Тревора Мёрфи и Вячеслава Основина. На 14-й минуте вновь вывел «Автомобилист» вперёд, забив в большинстве, Стефан Да Коста с передач Олега Ли и Ефима Гуркина. На 17-й минуте счёт 4:2 в пользу екатеринбуржцев сделал Сергей Широков с передач Дениса Баранцева и Ника Эберта. Менее чем, через минуту счёт до минимума в большинстве сократил Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Александра Шарова.

За три минуты до конца третьего периода окончательный счёт с передач Никиты Трямкина и Сергея Широкова установил Анатолий Голышев, забив в пустые ворота.

После этого матча «Автомобилист» поднялся на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 15 очков после 10 сыгранных встреч. «Сибирь» осталась на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, имея в своём активе 11 очков после 10 матчей.