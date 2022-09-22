Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прервало серию из двух поражений подряд

Голами в составе московской команды отметились Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов.

«Динамо» прервало серию из двух поражений подряд. Команда набрала 12 очков в 9 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Запада.