Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прервало серию из двух поражений подряд
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами в составе московской команды отметились Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов.
За череповецкий клуб шайбу забросил Адам Лишка.
«Динамо» прервало серию из двух поражений подряд. Команда набрала 12 очков в 9 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Запада.
«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место с 9 очками в 8 матчах.