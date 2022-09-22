Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
СКА
36
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо М
13
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
35
Хоккей. КХЛ
23.09
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
23.09
Торпедо
Авангард
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
31
19:00
Куньлунь
СКА
36
19:00
Северсталь
Динамо М
13
15:30
Сибирь
Автомобилист
35
21.09
Ак Барс
Спартак
02
21.09
Сочи
Авангард
14
21.09
Торпедо
Трактор
43
21.09
Витязь
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прервало серию из двух поражений подряд

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

СеверстальДинамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе московской команды отметились Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов.

За череповецкий клуб шайбу забросил Адам Лишка.

«Динамо» прервало серию из двух поражений подряд. Команда набрала 12 очков в 9 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Запада.

«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место с 9 очками в 8 матчах.

Читайте также
Северсталь
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Динамо М
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь