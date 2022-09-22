Минское «Динамо» впервые за восемь лет одержало домашнюю победу над ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минское «Динамо» дома со счетом 3:1 обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на «Минск-Арене», на матче присутствовали 11 049 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Алистров (16-я минута), Райан Спунер (30) и Седрик Пакетт (46). У ЦСКА отличился Ярослав Дыбленко (53).

«Динамо» обыграло ЦСКА на своем льду впервые с 14 сентября 2014 года, тогда минчане одержали победу со счетом 3:2. После этого клубы провели 10 встреч в Минске, в каждой из которых победу одерживали красно-синие.