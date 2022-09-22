Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
СКА
36
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо М
13
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
35
Хоккей. КХЛ
23.09
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
23.09
Торпедо
Авангард
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
31
19:00
Куньлунь
СКА
36
19:00
Северсталь
Динамо М
13
15:30
Сибирь
Автомобилист
35
21.09
Ак Барс
Спартак
02
21.09
Сочи
Авангард
14
21.09
Торпедо
Трактор
43
21.09
Витязь
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:34 (мск), источник: ТАСС

Минское «Динамо» впервые за восемь лет одержало домашнюю победу над ЦСКА в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Динамо Мн
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минское «Динамо» дома со счетом 3:1 обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на «Минск-Арене», на матче присутствовали 11 049 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Алистров (16-я минута), Райан Спунер (30) и Седрик Пакетт (46). У ЦСКА отличился Ярослав Дыбленко (53).

«Динамо» обыграло ЦСКА на своем льду впервые с 14 сентября 2014 года, тогда минчане одержали победу со счетом 3:2. После этого клубы провели 10 встреч в Минске, в каждой из которых победу одерживали красно-синие.

В следующем матче хоккеисты минской команды 24 сентября на выезде сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым», армейцы 26 сентября на своем льду сыграют с московским «Спартаком».

Читайте также
Динамо Мн
3:1
1:0, 1:0, 1:1
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Тогда надо было тихонько сидеть на завалинке? Сидеть и пыхтеть потихоньку в тряпочку"
Украинские самбисты отказались от участия в чемпионате Европы из-за допуска россиян
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь