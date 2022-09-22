СКА уверенно обыграл «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах

«Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Уверенную победу одержала команда из Санкт-Петербурга 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).

В первом периоде на третьей минуте в большинстве счёт открыл форвард СКА Дмитрий Яшкин с передач Александра Никишина и Михаила Воробьёва. На 13-й минуте первого периода также в большинстве счёт удвоил Марат Хуснутдинов с передач Валентина Зыкова и Алекса Гранта. На 16-й минуте за атаку в область головы и шеи матч-штраф получил защитник армейцев Александр Никишин.

Во втором периоде на восьмой минуте с передачи Валентина Зыкова гол забил игрок СКА Захар Бардаков. На 12-й минуте второго периода большинство армейцев реализовал Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Алекса Гранта. На 18-й минуте второго периода пятую шайбу питерцев забил Александр Волков с передач Романа Рукавишникова и Валентина Зыкова.

Шестую шайбу армейцев на седьмой минуте третьего периода забил Никита Комаров с передач Дамира Жафярова и Марата Хайруллина. На десятой минуте третьего периода вторую шайбу «Куньлунь Ред Стар» забил тафгай Гарет Хант. На 16-й минуте третьего периода окончательный счёт установил защитник хозяев Дмитрий Костенко с передачи Джека Родевальда.