«Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления

На 15-й минуте Марк Марин вывел нижегородцев вперёд. На 21-й секунде третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 42-й минуте при 1:1 защитника «ястребов» Семёна Чистякова удалили до конца матча, включая пятиминутное удаление, с формулировкой «атака в область головы и шеи». На повторе тем не менее заметно, что силовой приём против форварда «Торпедо» Ю Сато был исполнен плечом в плечо. Через две минуты Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. Спустя ещё две минуты «Торпедо» во второй раз реализовало большинство усилиями Денниса Яна, подкараулившего прострел на дальнюю штангу, — 3:1.