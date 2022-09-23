Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
42
Хоккей. КХЛ
24.09
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
24.09
Металлург
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
24.09
Локомотив
Адмирал
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Сочи
Спартак
01
19:00
Нефтехимик
Трактор
35
19:00
Торпедо
Авангард
42
22.09
Динамо Мн
ЦСКА
31
22.09
Куньлунь
СКА
36
22.09
Северсталь
Динамо М
13
22.09
Сибирь
Автомобилист
35
21.09
Ак Барс
Спартак
02
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард».

Торпедо
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

На 15-й минуте Марк Марин вывел нижегородцев вперёд. На 21-й секунде третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 42-й минуте при 1:1 защитника «ястребов» Семёна Чистякова удалили до конца матча, включая пятиминутное удаление, с формулировкой «атака в область головы и шеи». На повторе тем не менее заметно, что силовой приём против форварда «Торпедо» Ю Сато был исполнен плечом в плечо. Через две минуты Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. Спустя ещё две минуты «Торпедо» во второй раз реализовало большинство усилиями Денниса Яна, подкараулившего прострел на дальнюю штангу, — 3:1.

На 56-й минуте Кристиан Ярош с передачи Наиля Якупова сократил отставание в счёте, однако через 33 секунды Сергей Гончарук забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 25 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» 26 сентября встретится со СКА.

Читайте также
Торпедо
4:2
1:0, 0:0, 3:2
Авангард
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В UFC появился настоящий клон Хабиба. И это даже не дагестанец!
Найдены доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валивой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь