«Салават Юлаев» по буллитам победил минское «Динамо»

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе уфимцев отличались нападающие Александр Хмелевский и Сергей Шмелев, у минчан забивали форварды Никита Пышкайло и Виталий Пинчук.

В овертайме команды также не смогли отличиться, а в овертайме точнее были игроки «Салавата» — 2:1.