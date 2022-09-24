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17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Салават Юлаев» по буллитам победил минское «Динамо»

«Салават Юлаев» на своем льду принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе уфимцев отличались нападающие Александр Хмелевский и Сергей Шмелев, у минчан забивали форварды Никита Пышкайло и Виталий Пинчук.

В овертайме команды также не смогли отличиться, а в овертайме точнее были игроки «Салавата» — 2:1.

Отметим, что «Салават» выиграл у «Динамо» 13-й матч подряд в КХЛ.

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