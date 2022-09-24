«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
«Металлург» дома обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.
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«Металлург» дома обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коростелев, Андрей Чибисов, оформивший дубль, и Егор Яковлев.
«Металлург» одержал шестую победу подряд и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й позиции в таблице Запада, набрав 7 очков в 10 играх.