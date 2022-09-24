Московское «Динамо» одержало победу над питерским СКА в серии буллитов

За 12 секунд до окончания первого периода счёт открыл нападающий армейцев Дамир Жафяров с передач Захара Бардакова и Игоря Ожиганова. На восьмой минуте второго периода нападающий москвичей Эрик О’Делл с передачи новичка бело-голубых Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Больше в основное и дополнительное время команды голов не забили. В серии буллитов победу бело-голубым принёс точный бросок Дмитрия Рашевского.