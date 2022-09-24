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24 сентября, источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» одержало победу над питерским СКА в серии буллитов

В Санкт-Петербурге в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги местный СКА уступил московскому «Динамо» в серии буллитов — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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Источник: РИА "Новости"

За 12 секунд до окончания первого периода счёт открыл нападающий армейцев Дамир Жафяров с передач Захара Бардакова и Игоря Ожиганова. На восьмой минуте второго периода нападающий москвичей Эрик О’Делл с передачи новичка бело-голубых Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Больше в основное и дополнительное время команды голов не забили. В серии буллитов победу бело-голубым принёс точный бросок Дмитрия Рашевского.

Следующий матч армейцы проведут дома с нижегородским «Торпедо» (26 сентября, 19:30 мск). Московское «Динамо» в следующем матче примет у себя омский «Авангард» (27 сентября, 19:30 мск).

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1:2Б
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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