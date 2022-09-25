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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

Форвард «Сибири» Шаров сделал покер в игре с «Витязем». Он забил больше 2 голов за матч впервые в карьере

Нападающий «Сибири» Александр Шаров забил 4 гола в матче с «Витязем».

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Источник: Sports.Ru

Это первый покер форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он забросил больше 2 шайб за матч впервые в карьере.

Его гол в овертайме принес «Сибири» победу (5:4 ОТ). В матче с «Витязем» Шаров также отметился передачей.

Всего в нынешнем сезоне он провел 11 игр и набрал 11 (7+4) баллов.

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4:5ОТ
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