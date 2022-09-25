«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.
Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.
ТАСС, 25 сентября. Казанский «Ак Барс» дома со счетом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Татнефть-Арене» в присутствии 7 826 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Панюков (3-я минута), Вячеслав Войнов (43), Станислав Галиев (47). У «Трактора» отличились Артем Блажиевский (33), Сергей Телегин (37). Шайба Войнова стала для «Ак Барса» в текущем сезоне первой, заброшенной в большинстве, до этого казанцы не смогли реализовать 33 попытки. Также Войнов забросил дебютную шайбу в составе «Ак Барса».
В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 27 сентября. «Трактор» на следующий день примет китайский «Куньлунь Ред Стар».