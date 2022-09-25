Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Авангард
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Сибирь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
26.09
Автомобилист
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
26.09
Металлург
Динамо Мн
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Ак Барс
Трактор
32
17:00
Нефтехимик
Авангард
23
17:00
Сочи
Амур
ОТ
12
14:00
Витязь
Сибирь
ОТ
45
24.09
Северсталь
Барыс
52
24.09
Локомотив
Адмирал
21
24.09
СКА
Динамо М
Б
12
24.09
Металлург
Куньлунь
40
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:37 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

Ак Барс
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Казанский «Ак Барс» дома со счетом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Татнефть-Арене» в присутствии 7 826 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Панюков (3-я минута), Вячеслав Войнов (43), Станислав Галиев (47). У «Трактора» отличились Артем Блажиевский (33), Сергей Телегин (37). Шайба Войнова стала для «Ак Барса» в текущем сезоне первой, заброшенной в большинстве, до этого казанцы не смогли реализовать 33 попытки. Также Войнов забросил дебютную шайбу в составе «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 27 сентября. «Трактор» на следующий день примет китайский «Куньлунь Ред Стар».

Читайте также
Ак Барс
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Трактор
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Тогда надо было тихонько сидеть на завалинке? Сидеть и пыхтеть потихоньку в тряпочку"
Украинские самбисты отказались от участия в чемпионате Европы из-за допуска россиян
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь