«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 25 сентября. Казанский «Ак Барс» дома со счетом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Татнефть-Арене» в присутствии 7 826 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Панюков (3-я минута), Вячеслав Войнов (43), Станислав Галиев (47). У «Трактора» отличились Артем Блажиевский (33), Сергей Телегин (37). Шайба Войнова стала для «Ак Барса» в текущем сезоне первой, заброшенной в большинстве, до этого казанцы не смогли реализовать 33 попытки. Также Войнов забросил дебютную шайбу в составе «Ак Барса».