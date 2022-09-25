«Сочи» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив дома «Амуру»

У «Амура» голы забил нападающий Владислав Барулин, ему ассистировали Артём Аляев и Иван Николишин в первом случае, а также Артём Аляев и Александр Шаров во втором. У «Сочи» единственную шайбу забросил форвард Никита Попугаев с паса Артура Тянулина и Джо Морроу.