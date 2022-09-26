Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Адмирал
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
61
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо Мн
41
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Куньлунь
61
17:00
Металлург
Динамо Мн
41
25.09
Ак Барс
Трактор
32
25.09
Нефтехимик
Авангард
23
25.09
Сочи
Амур
ОТ
12
25.09
Витязь
Сибирь
ОТ
45
24.09
Северсталь
Барыс
52
24.09
Локомотив
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:30 (мск), источник: Sport24

Широков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков стал восьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 200 голов в КХЛ.

АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

36-летний хоккеист отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня».

Широков забил 200-й и 201-й голы в лиге. На его счету стало 456 (201+255) очков в 701 матче. Форвард приблизился к шестому месту в списке бомбардиров лиги — нужно лишь обогнать Мэтта Эллисона, у которого в активе 458 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лиана Джоджуа двумя словами высказала свое отношение к происходящему в мире
Русский тренер обматерил и толкнул девушку-корреспондента: «Просто отвратительный и унизительный поступок!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь