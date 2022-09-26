Широков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб

Широков забил 200-й и 201-й голы в лиге. На его счету стало 456 (201+255) очков в 701 матче. Форвард приблизился к шестому месту в списке бомбардиров лиги — нужно лишь обогнать Мэтта Эллисона, у которого в активе 458 очков.