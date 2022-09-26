Широков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб
Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков стал восьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 200 голов в КХЛ.
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков стал восьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 200 голов в КХЛ.
36-летний хоккеист отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня».
Широков забил 200-й и 201-й голы в лиге. На его счету стало 456 (201+255) очков в 701 матче. Форвард приблизился к шестому месту в списке бомбардиров лиги — нужно лишь обогнать Мэтта Эллисона, у которого в активе 458 очков.