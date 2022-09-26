«Металлург» одержал седьмую победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе хозяев шайбы забросили Филипп Майе (4-я минута), Никита Коростелев (30), Андрей Чибисов (32) и Егор Коробкин (60). У гостей отличился Райан Спунер (49).
Все матчи КХЛ в понедельник начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.
«Металлург» одержал седьмую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции с 18 очками в 11 играх. «Динамо» идет пятым на Западе, набрав 14 очков в 11 встречах.
В другой игре екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл китайский «Куньлунь» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).