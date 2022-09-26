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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» одержал седьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе хозяев шайбы забросили Филипп Майе (4-я минута), Никита Коростелев (30), Андрей Чибисов (32) и Егор Коробкин (60). У гостей отличился Райан Спунер (49).

Все матчи КХЛ в понедельник начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Металлург» одержал седьмую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции с 18 очками в 11 играх. «Динамо» идет пятым на Западе, набрав 14 очков в 11 встречах.

В другой игре екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл китайский «Куньлунь» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

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Металлург
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Динамо Мн
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