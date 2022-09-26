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26 сентября, источник: ТАСС

Хохлачев стал лучшим бомбардиром «Спартака» в КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачев в понедельник установил рекорд команды по очкам в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве. К 37-й минуте счет в матче 1−1. Шайбу в составе ЦСКА забросил Антон Слепышев (20-я минута). У красно-белых отличился Егор Савиков (34). Хохлачев отдал результативную передачу и набрал 178-е очко в КХЛ. Игрок обошел по этому показателю словацкого нападающего Штефана Ружичку, выступавшего за красно-белых с 2008 по 2013 год.

Хохлачеву 29 лет, он является воспитанником «Спартака». Ранее он выступал за клуб в КХЛ в 2012—2013 годах и с 2017 по 2020 год, игрок вернулся в состав красно-белых в 2021 году. В КХЛ за «Спартак» нападающий забросил 76 шайб и отдал 102 результативные передачи.

Также в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА и омский «Авангард». В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Бостон» во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

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Спартак
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