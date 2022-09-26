Хохлачев стал лучшим бомбардиром «Спартака» в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве. К 37-й минуте счет в матче 1−1. Шайбу в составе ЦСКА забросил Антон Слепышев (20-я минута). У красно-белых отличился Егор Савиков (34). Хохлачев отдал результативную передачу и набрал 178-е очко в КХЛ. Игрок обошел по этому показателю словацкого нападающего Штефана Ружичку, выступавшего за красно-белых с 2008 по 2013 год.

Хохлачеву 29 лет, он является воспитанником «Спартака». Ранее он выступал за клуб в КХЛ в 2012—2013 годах и с 2017 по 2020 год, игрок вернулся в состав красно-белых в 2021 году. В КХЛ за «Спартак» нападающий забросил 76 шайб и отдал 102 результативные передачи.