ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в московском дерби
ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграл со «Спартаком». Красно-синие победили в московском дерби со счетом 3:2.
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ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграл со «Спартаком». Красно-синие победили в московском дерби со счетом 3:2.
Голами в составе ЦСКА в основное время отметились нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.
У «Спартака» первая шайба на счету защитника Егора Савикова. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Александра Хохлачев, который стал лучшим бомбардиром московской команды в КХЛ.
А в овертайм матч перевел точный бросок нападающего Данилы Квартального, который отличился в меньшинстве в самой концовке третьего периода. В дополнительное время победу ЦСКА принес гол форварда Сергея Плотникова.