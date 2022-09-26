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26 сентября, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в московском дерби

ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграл со «Спартаком». Красно-синие победили в московском дерби со счетом 3:2.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе ЦСКА в основное время отметились нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.

У «Спартака» первая шайба на счету защитника Егора Савикова. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Александра Хохлачев, который стал лучшим бомбардиром московской команды в КХЛ.

А в овертайм матч перевел точный бросок нападающего Данилы Квартального, который отличился в меньшинстве в самой концовке третьего периода. В дополнительное время победу ЦСКА принес гол форварда Сергея Плотникова.

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ЦСКА
3:2ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Спартак
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