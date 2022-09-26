ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в московском дерби

Голами в составе ЦСКА в основное время отметились нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.

У «Спартака» первая шайба на счету защитника Егора Савикова. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Александра Хохлачев, который стал лучшим бомбардиром московской команды в КХЛ.